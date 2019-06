Politiche sociali, incontro in Regione sul nuovo Piano triennale: “Più fondi nell’ultimo bilancio”

Le politiche sociali al centro di un confronto tra il presidente Donato Toma e i coordinatori degli Ambiti territoriali sociali di Agnone, Venafro, Isernia, Campobasso, Riccia/Boiano, Larino e Termoli. Un incontro necessario per fare il punto della situazione sul Piano sociale regionale e sui Piani di zona, sui risultati ottenuti in questi anni attraverso la gestione associata dei servizi, ma anche per affrontare le criticità emerse e legate principalmente ai ritardi registrati nell’effettivo trasferimento delle risorse statali e regionali, in particolare quelle del Fondo per la non autosufficienza e del Fondo politiche sociali.

Il presidente ha rimarcato la necessità che “il nuovo Piano sociale regionale Triennale, in prosecuzione e a rafforzamento di quanto già programmato con quello riferito al periodo 2015/2018, tenga conto di alcune importanti innovazioni introdotte a livello nazionale, con la condivisione delle Regioni, dell’Anci, dei Comuni maggiori presenti all’interno della rete di promozione e protezione sociale, attivata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal decreto legislativo 147/17, che ha avviato, per la prima volta nel nostro Paese, una misura universale di contrasto alla povertà: il reddito di inclusione (REI), oggi sostituito dal Reddito di cittadinanza“.

Toma inoltre ha ricordato, durante l’incontro a palazzo Vitale, che “la Regione ha prestato una attenzione particolare proprio alle misure in tema di politiche sociali, incrementando le risorse per gli Ambiti territoriali e per i Comuni: più di un milione di euro quale quota regionale per il finanziamento dei Piani di zona; 400 mila euro per implementare il Fondo per la non autosufficienza; 250 mila euro per il rimborso ai Comuni delle rette di ricovero presso strutture residenziali di minori soggetti a provvedimenti della Magistratura minorile; 130 mila euro per la promozione dell’affido familiare; 100 mila euro per la fornitura dei farmaci di fascia C a pazienti affetti da patologie rare”.

Al centro dell’agenda, dunque, il nuovo Piano sociale: il governatore ha sollecitato i coordinatori degli Ambiti territoriali affinchè possano definire al più presto il testo che poi dovrà essere al vaglio della Giunta e del Consiglio regionale.