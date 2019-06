Pioggia su Guglionesi, ma il concerto di Giusy Ferreri è confermato

Il concerto attesissimo di Giusy Ferreri per questa sera, 1 giugno a Castellara, non sarà rinviato. La pioggia delle ultime ore che sembrerebbe aver compromesso l’esibizione dell’artista siciliana scelta dal comitato Sant’Adamo per inaugurare, con il tradizionale concerto di piazza, la quattro giorni di festeggiamenti, non dovrebbe mettere in discussione il normale svolgimento del concerto.

Anche dal comitato festa arriva la conferma che il concerto si terrà. Per ora dunque tutto regolare e non si registrano variazioni rispetto al programma, che prevede l’inizio dell’esibizione alle 21,30 in largo Garibaldi a Castellara, la Villa comunale.

Il palco è stato montato e l’attrezzatura già pronta. Sotto il palco si sono inoltre già radunate alcune persone, monite di ombrello, che aspettano la cantante.