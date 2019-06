Piano su turismo e cultura, stop al dibattito in commissione. Proteste da M5S

Si sarebbe dovuto discutere oggi (5 giugno), ma alla fine i lavori sul piano dedicato al turismo e alla cultura si sono conclusi con qualche polemica. Consiglieri regionali convocati in IV Commissione per discutere e approfondire gli aspetti del testo che disciplinerà le attività di due settori importanti dell’economia molisana. La proposta di legge presto sarà al vaglio dell’Aula.

Peccato che poi all’inizio del dibattito il presidente della commissione Filomena Calenda ha letto ai consiglieri regionali la lettera inviata dall’assessore al Turismo Vincenzo Cotugno che ha chiesto di sospendere “l’attività istruttoria delle proposte di legge relative a turismo e cultura” spiegando che a breve Sviluppo Italia Molise, come da mandato ricevuto dalla Giunta regionale, “provvederà al deposito della proposta di Piano Strategico di sviluppo e subito dopo presenterà al Consiglio regionale una bozza del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo e cultura”.

A sua volta la stessa Calenda ha comunicato di aver inviato all’assessore al ramo e al governatore Donato Toma una missiva con cui si evidenzia che, secondo quanto stabilito dall’articolo 41 dello Statuto, l’iniziativa delle leggi regionali concernenti testi unici è riservata esclusivamente alla Giunta regionale.

“Pertanto –ha osservato l’ex consigliera leghista – la IV Commissione permanente inizierà l’esame preliminare, ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto, appena sarà inoltrata al Consiglio regionale la proposta di legge regionale di iniziativa della Giunta regionale”.

La reazione dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle (componenti della commissione) di fronte all’impossibilità di poter esaminare e discutere il testo è stata veemente. Patrizia Manzo e Angelo Primiani hanno accusato il governo regionale di “calpestare la democrazia non solo attraverso l’incapacità politica di confrontarsi, ma esautorando il ruolo costituzionalmente riconosciuto dei consiglieri regionali”.

Hanno dato poi la loro versione dei fatti: “Il vicepresidente della Regione, l’assessore Vincenzo Cotugno, attraverso una nota ha chiesto di bloccare i lavori della IV Commissione avocando a sé qualsiasi tipo di intervento in materia turistica e culturale. In questo modo – l’accusa di Manzo e Primiani – sta neutralizzando e appiattendo l’iniziativa legislativa che è prerogativa di ciascun consigliere regionale. Per una commissione già priva del suo ruolo in tema di sanità, in quanto in Molise è commissariata ormai da oltre 10 anni sempre grazie a un governo di centrodestra, quanto accaduto oggi non fa che sminuire completamente il nostro ruolo all’interno delle istituzioni e della commissione stessa. A ciò si aggiunge l’abitudine, da parte della maggioranza, di lasciare le ‘sedie vuote’ causando, troppo spesso, il non raggiungimento del numero legale. E per noi questo è inaccettabile”.

I due esponenti pentastellati avrebbero voluto portare all’attenzione dei colleghi “una serie di proposte concrete” e sulle quali “visti i lauti stipendi, è più che dovuto lavorare con impegno e non essere relegati al marginale ruolo di passacarte. Inoltre ciò evidenzia ancor di più le loro frizioni interne e la volontà, da parte della giunta Toma, di esautorare la funzione del presidente di IV Commissione”.

A stretto giro di posta nelle redazioni giornalistiche è arrivata la replica di Vincenzo Cotugno. “Non ho bloccato i lavori della IV commissione consiliare, è falso”, la sua precisazione. “Spiace che alcuni colleghi, che ben conoscono il mio equilibrio istituzionale e il mio rispetto verso la massima Assemblea legislativa regionale, possano strumentalizzare una richiesta legittima a soli fini di campagna elettorale.

La nota che ho inviato al Presidente del Consiglio regionale e alla Presidente della IV Commissione consiliare – ha spiegato l’assessore – chiedeva semplicemente di sospendere le istruttorie delle proposte di legge giacenti aventi attinenza con le materie di turismo e cultura.

Ho fatto questa richiesta per semplice buonsenso e per doveroso rispetto verso le centinaia di operatori del settore e amministratori che per mesi hanno partecipato ai tavoli tematici degli stati generali, tavoli dedicati, tra l’altro, a raccogliere ogni utile suggerimento per semplificare e ottimizzare la legislazione regionale in materia di turismo e cultura, cosa che la Giunta regionale ha inteso fare sin dall’adozione della delibera 606/2018 con la quale è stato affidato a Sviluppo Italia Molise anche il compito, a valle della redazione del Piano Strategico di sviluppo, della proposta di una bozza di Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e cultura”.

Dunque, “nessun blocco alla dialettica politica né tanto meno un freno all’attività del Consiglio regionale e della Commissione, semplicemente la normale sinergia tra istituzioni in vista del comune obiettivo di attuare una visione strategica che passa anche per una doverosa armonizzazione delle norme di legge che regolano le materie di turismo e cultura.

Ecco perché mi è spiaciuto particolarmente leggere in calce a quel comunicato il nome della collega Patrizia Manzo, della quale ho sempre apprezzato l’onestà intellettuale e la trasparenza.

Respingo ogni accusa poiché pretestuosa e invito i colleghi del M5S, che a chiacchiere si dicono portavoce dei cittadini, a rispettarli davvero i nostri concittadini, soprattutto quando molti di loro prendono parte con entusiasmo alle forme di democrazia diretta, attivate da questo governo regionale, che i 5S invece hanno puntualmente disertato”.