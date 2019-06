Passamontagna e coltellino, entra in farmacia e preleva l’incasso. Caccia al bandito

Ancora una rapina in una farmacia di Termoli, replicando il copione messo in scena già diverse volte. È accaduto poco dopo le ore 13 di oggi, 7 giugno, nella farmacia Trabocchi di Porticone, all’incrocio con via Volturno.

Un giovane, volto completamente travisato da un passamontagna, è entrato all’orario di chiusura e senza esitazione, secondo racconto della giovane dipendente rimasta all’interno, si è diretto dietro il bancone e, senza dire una parola, ha prelevato l’incasso tenendo in pugno una lama. “Inizialmente mi sono spaventata – riferisce lei – poi sono riuscita a calmarmi. Non ha parlato e non posso nemmeno riferire se avesse qualche accento particolare o forse italiano o straniero”.

Sul posto, subito dopo la segnalazione dei poveri farmacisti che ancora una volta fanno i conti con le rapine mordi e fuggi on città, le forze dell’ordine, che hanno avviato una indagine come da protocollo con la speranza di risalire all’autore. Secondo le prime informazioni sembra che il denaro trafugato dalla cassa della farmacia a montasse ad alcune centinaia di euro.