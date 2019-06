Partita a scacchi vivente, il gioco degli alunni incanta i passanti sulla Scalinata

Un gruppo di alunni della II A della scuola Primarie di via Maratona questa mattina 1 giugno, dopo aver aiutato le loro maestre a realizzare con cartoncino bianco e nero una grande scacchiera di oltre 3 metri per 3, hanno iniziato a giocare una partita a scacchi tra lo stupore di tutti i presenti nella piazzetta sotto la Scala del Folklore.

L’idea è nata dalla maestra Giusy Zerrilli con la collaborazione di altre due maestre Valentina Vecchione e Nerina Salvatore.

Alcuni passanti, dopo aver fatto i complimenti alle tre insegnanti per questa loro bella iniziativa, hanno lanciato l’idea di proporre alla nuova Amministrazione comunale di realizzare una scacchiera vera in quell’area per trasformare una location così bella come quella con lo sfondo della Torre Normanna e la Porta d’accesso al Borgo in una futura attrazione per la città, sfruttando la grande scalinata dove in tanti potrebbero assistere a questo gioco identificato sempre come uno dei passatempi migliori per lo sviluppo dell’intelligenza.