Nuoto, Hidro Sport seconda al 7° Trofeo di Monterotondo

Ottima prestazione di squadra quella messa in atto dalla molisana Hidro Sport al 7° Trofeo di Monterotondo di nuoto, con un avvincente testa a testa con la titolata formazione laziale delle Fiamme Oro Roma che si è aggiudicata la vittoria finale con 708 punti, con i giallo-blu vicinissimi a 681 punti.

58 i podi ottenuti dagli atleti molisani, con 16 ori, 17 argenti e 25 bronzi, arrivati dalle 4 categorie impegnate in gara: Esordienti A, Ragazzi, Juniores e Assoluti.

Nella categoria più giovane, gli esordienti A, doppio Oro per Daniel Agostini nei 200 dorso (2’32”37) e 200 Mx (2’35”44), arricchiti dall’argento nei 100 dorso (1’09”27) e dal bronzo nei 100 farfalla (1’11”51); così come 2 ori li ha conquistati Claudia De Tullio con la doppietta 100 e 200 rana (1’23”03-3’03”23) con in più l’argento nei 100 SL (107”29). Buon bottino anche per Jacopo Varriano 3 volte bronzo nei 100 e 200 dorso e nei 200 Mx (1’11”46-2’36”88-2’40”24); per Elisa Petti argento sui 200 Mx (2’47”14) e bronzi nei 200 dorso e 200 rana (2’47”08-3’11”01); Sara Colalillo è stata 2 volte argento nei 100 e 200 dorso (1’16”25-2’45”74), mentre le ultime medaglie da questa categoria sono giunte grazia ai terzi posti di Francesco Abbruzzese nei 100 rana (1’27”34) e di Domitilla Oriente nei 200 farfalla (3’12”33).

Dalla categoria Ragazze sono giunte ottime performances da Alisia D’agnone capace di aggiudicarsi la vittoria finale nei 200 e 400 SL (2’13”45-4’38”16), finendo poi seconda negli 800 SL (9’34”16); Giorgia Picciano ha vinto i 50 dorso (33”65) davanti alla compagna di team Giusy Pescolla (33”91) mentre Benedetta Sangregorio ha conquistato il bronzo nei 200 dorso (2’31”08).

Tra i maschi nati 2005 (ragazzi 1°anno) Ermanno Tedeschi ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 SL (58”09), l’argento nei 50 SL (27”46) e i bronzi nei 200 SL e 200 Mx (2’10”34-2’28”88); Mario Colalillo argento nei 50 dorso (33”79) e bronzo nei 50 farfalla (29”90); Antonio Iacovelli argento nei 50 farfalla (29”20) e Giuseppe Mariano bronzo nei 200 rana (2’51”06).

Nella categoria Ragazzi 2003-2004 successi per Marco Gallesi, vincitore dei 100 SL (54”56) e dei 50 dorso (30”05) a cui ha aggiunto l’argento nei 50 farfalla (26”90) ed il bronzo nei 50 SL (25”16); Patrick Comodo si è preso la vittoria nei 400 SL (4’14”66), è giunto secondo nei 1500 SL (16’52”62) – in cui ha demolito il suo primato personale e diventando il nuovo detentore del record regionale – ed ha collezionato anche 2 bronzi nei 50 rana (33”18) e nei 200 SL (2’00”56).

Tra gli Juniores, argento per Giuseppe Borrelli nei 200 farfalla (2’19”56) così come per Alisia Ricciardella nei 200 rana (3’10”62), mentre Fiorella Colanzi ha conquistato le medaglie di bronzo nei 100 SL e 100 farfalla (1’02”87-1’08”05), bronzi anche per Nicola Del Papa nei 200 dorso (2’23”76) e per Federico Di Vico nei 200 farfalla (2’36”00).

Nella categoria Assoluti (unificata Cadetti e Seniores) ottima prova e molti primati personali battuti per Federica Caruso, vincitrice degli ori sui 50 farfalla e 200 rana (29”41-2’43”00) e altre 3 volte sul secondo gradino del podio nei 50 SL (28”39), 50 e 100 rana (34”29-1’17”49). Bottino consistente di medaglie in questa categoria anche per Andrei Iannantuono vincitore dei 200 e 400 Mx (2’28”75-5’19”09) e 3 bronzi nei 100 e 200 farfalla (1’07”06-2’28”28) e nei 1500 SL (19’06”46), mentre Francesco Gatti ha primeggiato nei 50 SL (25”19) ed ha portato a casa anche i bronzi nei 50 farfalla (28”83) e nei 200 dorso (2’22”72).

“Trasferta proficua per i nostri atleti – il commento del tecnico e presidente Tony Oriente – siamo in una fase in cui le gare in vasca da 50 metri cominciano a farsi più frequenti e stiamo lavorando per cercare la condizione migliore possibile per permettere ai nostri ragazzi di esprimersi al meglio delle loro possibilità”