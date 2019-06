Un volo dal quarto piano da uno dei palazzi di via Monsignor Bologna, a Campobasso. Così ha deciso di porre fine alla sua vita un uomo di circa 70 anni, un professionista in ambito medico residente nel capoluogo.

La tragedia questa mattina. La notizia sta iniziando a circolare in città accompagnata da amarezza e incredulità. Sul posto i sanitari del 118 oltre alla polizia, che come da prassi ha avviato una indagine per ricostruire le cause del suicidio, probabilmente legato a problemi personali dell’urologo.

Sotto choc i residenti del palazzo e anche i titolari di alcune attività commerciali vicini che sono usciti fuori da loro negozio, colpiti dal rumore della caduta.