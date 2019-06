Fine carriera del 1° matricolista del Corpo di Polizia Penitenziaria

Il matricolista più longevo del Corpo della Polizia Penitenziaria va in pensione. L’Ispettore Capo Felice Nicola Romano, in forza alla Casa Circondariale Reclusione di Larino con i suoi 37 anni di servizio, di cui 36 vissuti in ufficio matricola (l’ufficio giudiziario del carcere per antonomasia, per i meno avvezzi), il 31 maggio 2019 ha terminato il suo percorso professionale per godersi il meritato riposo.

Alla semplice domanda di “Chi é l’Ispettore Romano?”, bisogna rispondere con una sola parola: un fuoriclasse.

La sua professionalità, le sue competenze, il suo stile, la sua eleganza, la sua storia raccontano di una persona di alto spessore morale e professionale.

Nel 1982, quando approdò nella vecchia Casa Circondariale di Larino, fresco studente universitario, il Maresciallo Comandante di allora, intuì presto di avere a che fare con un agente ed un giovane di grandi qualità. Per questo subito lo mise a cospetto di mansioni di rilevanti responsabilità nonostante la giovanissima età.

Poi, nel 1987 l’apertura del super carcere di Monte Arcano, la nuova realtà penitenziaria, un istituto destinato a modificare radicalmente lo scenario locale e non solo, chiese un grande impegno, reso ancor più gravoso per via di una certa pesantissima utenza, ma ciò non destabilizzò il giovanissimo Agente Romano il quale, da predestinato, seppe corrispondere con uffici giudiziari di taluni magistrati italiani particolarmente impegnati nel contrasto delle criminalità mafiose, ferocemente imperversanti in quel periodo. Magistrati del pool antimafia di Palermo del dr. Caponnetto, come il dr. De Francisci ed in particolare il dr. Giacomo Conte, davano disposizioni direttamente, senza interposte persone, situazioni delicatissime che richiedevano attenzione, impegno e zero margine di errore.

Alla luce delle risultanze, il merito che oggi si deve all’Ispettore, è sicuramente quello di aver sdoganato, a Larino, la figura del “carceriere”, facendo percepire alle altre più blasonate forze di polizia del territorio e non, che quel determinato ufficio della Casa Circondariale di Larino esprimeva competenze elevate. Questo, ben prima degli anni 90, per gli allora Agenti di Custodia era un autentico tabù!

Ha intrattenuto proficui rapporti d’ufficio con tanti pubblici ministeri e giudici di fama nazionale (Spataro, Di Pietro, Casson, Pavone, Gratteri, Roberti per citarne alcuni), facendo conoscere ed apprezzare l’ufficio matricola dell’istituto di Larino per la sua disponibilità e vivacità operativa. Citazione a parte merita la relazione speciale instaurata con la Magistratura di Sorveglianza di Campobasso, il cui rapporto quotidiano inevitabilmente è sbocciato in devota reciproca stima tra uffici.

Con la sua proverbiale sagacia istituzionale, ha rivolto quesiti al Dipartimento di Roma, volti a chiarire situazioni operative di interesse nazionale generando, di fatto, l’emanazione di circolari esplicative per tutti gli uffici matricola della nazione. Altri suoi scritti di interesse giuridico-operativo sono stati oggetto di analisi e discussione da parte dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, con plauso ed altrui considerazione.

Integerrimo nell’assumere impegni istituzionali, ossequioso della Legge, di sopraffina intelligenza, non si è mai dimostrato prono a logiche contrarie o diverse dal dettato normativo, fermo ed inflessibile di fronte a qualsiasi forma di perversione di presunti poteri precostituiti, non ha avuto altri riferimenti professionali e comportamentali se non quelli demandati dai codici e dai regolamenti, la Legge prima di tutto.

Allora, alla domanda iniziale di ‘Chi è stato l’Ispettore Capo Felice Nicola Romano’, viene naturale rispondere, senza sillogismi aristotelici, con un unico sostantivo: un fuoriclasse.

Con più semplicistica argomentazione, ben si può affermare che in una squadra di calcio l’Ispettore Felice Romano avrebbe portato il numero 10, sì quello di Maradona, quella maglia così importante e gloriosa che molti vorrebbero indossare, ma nessuno è all’altezza di farlo, per mancanza di talento, doti tecniche e capacità. Bene ha fatto il Napoli a convincersi di ritirare quella maglia!

Auguri di cuore, grazie per tutto quello che ha saputo infondere, per la persona che è stata durante il servizio e che è nella vita sociale, al fianco della splendida moglie, del brillante figlio e dei tantissimi leali colleghi ed amici.

Buona pensione e buona vita.

Con stima, da un collega e amico fraterno