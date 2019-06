Lido Eva, l’angolo di paradiso di Petacciato marina

Dopo essere stato la grande novità dell’estate 2018, torna anche quest’anno il Lido Eva, il nuovo stabilimento balneare di Petacciato marina, un angolo di paradiso sulla costa molisana.

Il Lido Eva si trova sul versante nord della spiaggia di Petacciato marina ed è il posto ideale per godere in totale relax e in pace di un mare spettacolare, una sabbia finissima e un paesaggio mozzafiato capace di tramonti da sogno e giornate da incorniciare.

Lo stabilimento è dotato di uno splendido chiosco di legno attorniato dagli ombrelloni di colore chiaro, che per scelta dei titolari non sono tantissimi ma in una giusta proporzione per offrire alla clientela giornate di tranquillità senza ressa né frastuono.

Il Lido Eva è il posto ideale per rilassarsi con la famiglia, grazie allo spazio fra le file di ombrelloni e fra un ombrellone e l’altro. La posizione del chiosco bar è inoltre ideale perché facilmente raggiungibile sia dalle prime che dalle ultime file.

Lo stabilimento è dotato di tutti i servizi essenziali, oltre che di baby club, area relax con divanetti, wi fi gratuito e servizio bar sotto l’ombrellone.

Al chiosco bar è possibile consumare la prima colazione, ma anche pranzi a base di piatti freddi come pasta fredda, insalata di riso, insalata di farro e pesce.

Il Lido Eva è inoltre disponibile su prenotazione feste di compleanno, piccole cerimonie, aperitivi cenati con buffet anche a base di pesce su richiesta. Anche in questa stagione balneare verranno organizzate feste serali con musica dal vivo. Verranno serviti inoltre cocktail ricercati, con prodotti di qualità come rhum o gin selezionati.

È possibile prenotare il proprio ombrellone per un giorno, una settimana o l’intera stagione. Informazioni e contatti sulle pagine Facebook e Instagram Lido Eva oppure chiamando al 3338572496.