Lettera ai cittadini dal nuovo sindaco di Castelmauro

Queste settimane, di campagna elettorale per le elezioni comunali, sono state di impegno. La sera, dello spoglio e della proclamazione del risultato, è stata di grande emozione. I prossimi cinque anni, di amministrazione del nostro Comune, saranno di soddisfazioni e di successi.

Grazie ad ognuno di voi: a chi ha scelto di votare me come Sindaco e la lista che mi ha sostenuto, a tutti coloro che hanno partecipato attivamente al gioco di squadra nella fase della competizione elettorale, ai candidati, ed anche a coloro che hanno fatto una scelta diversa, certamente motivata e anche solo per questo rispettabile.

Potrei ripercorrere anche qui i progetti e il programma presentato: la valorizzazione del territorio e delle sue bellezze, il rilancio dell’economia locale a cominciare dal turismo, la programmazione del nuovo e la gestione attenta dell’ordinario, la riduzione delle tasse ed il contenimento delle spese, l’enfatizzazione della nostra identità e la protezione dei soggetti meno fortunati della nostra Comunità.

Ma saranno le scelte del Consiglio comunale a contare, le realizzazioni degli obiettivi a rendere misurabile la nostra azione, la fatica che ci metteremo e i risultati che verranno conseguiti a motivarci quotidianamente.

Non resta che metterci all’opera: con l’orgoglio per l’alto incarico cui il sottoscritto, i componenti della Giunta, i Consiglieri tutti siamo stati chiamati, con il rispetto e il dialogo con le altre Istituzioni locali e nazionali, con il confronto costante con la cittadinanza e con le forze vive nelle quali agisce.

Abbiamo dalla nostra la conoscenza reciproca, una discreta esperienza, il nostro grande cuore.

Il cuore nel quale teniamo, da sempre e per sempre, CASTELMAURO.

Il vostro Sindaco, Flavio Boccardo