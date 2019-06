Campobasso

Le icone sacre di don Giovanni Diodati in mostra a San Bartolomeo

La Chiesa del borgo è divenuta, quindi, negli anni un punto di riferimento per l’approfondimento pratico e teorico di questa antichissima arte, le cui origini risalgono agli albori del cristianesimo. Allievi da tutta Italia ed Europa si sono incontrati, e si incontreranno ancora, periodicamente in questo sacro luogo, sia per studiare, nonché approfondire la loro conoscenza dell'arte pittorica, e sia per condividere le proprie esperienze di vita