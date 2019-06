Lavori sul tetto della caserma dei Vigili Urbani: “E la sicurezza dove sta?”

Sarà il caldo, che dissuade dall’indossare indumenti protettivi pesanti e soprattutto il casco? Fatto sta che oggi pomeriggio i lavori per montare la parabola sul tetto della caserma dei Vigili Urbani di Termoli si sono svolti con un protocollo di sicurezza precario, come dimostrano le fotografie scattate da alcun residenti che si sono giustamente preoccupati vedendo gli operai muoversi in quel modo e a simili altezze senza le necessarie protezioni. Un “malcostume” che purtroppo non passa mai di moda.