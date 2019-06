L’alga della diga del Liscione non ha sprigionato tossicità: ecco le prove di laboratorio

Le alghe presenti nell’invaso della diga del Liscione non hanno prodotto tossicità. E’ tranquillizzante, sul profilo della salute pubblica, il responso che Molise Acque ha comunicato ai Comuni interessati, fra cui quello di Guglionesi dove il sindaco Mario Bellotti per andare incontro alle esigenze di chiarezza della popolazione ha scelto di rendere pubbliche le analisi dei campionamenti effettuati. Si tratta degli esiti dei prelievi effettuati il 12 giugno, i più recenti, quando i tecnici ambientali dell’Arpa Molise sono andati a campionare l’acqua fino al torrino della diga artificiale di Guardialfiera.

L’alga, che peraltro è in forte retrocessione, non avrebbe pertanto sprigionato cianotossine. E’ una risposta che dovrebbe rassicurare quanti, in questi giorni, si sono chiesti e hanno chiesto di fare chiarezza – dati alla mano – sul fenomeno che si è verificato all’interno del Lago di Guardialfiera, che ha restituito all’acqua una colorazione bruno-rossastra. Erano arrivate diverse segnalazioni, in special modo dai pescatori sportivi che frequentano il lago.