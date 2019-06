Si conclude il primo anno di una serie di laboratori svoltisi presso l’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda. Il Preside Antonio Vesce e il suo organico, sensibili e attenti alle innovazioni, per favorire le competenze digitali, hanno attivato laboratori di creatività digitale.

I laboratori hanno visto coinvolti bambini e ragazzi dall’infanzia alle scuole secondarie di primo grado. I temi affrontati sono stati quelli del coding e della robotica. Con l’aiuto dell’Associazione Molise Digital School (associazione di volontariato composta da docenti e genitori) sono stati proposti da marzo 2019 una serie d’incontri con cadenza settimanale o bisettimanale in cui i partecipanti hanno giocato con il loro corpo e utilizzato materiali non sempre tecnologici.

I laboratori realizzati hanno riguardato Coding Unplugged, per i più piccini (4-6 anni), la realizzazione di un videogioco con Scratch e di una presentazione con il Makey Makey, una semplice scheda che associa comandi a tasti del computer, la realizzazione di oggetti robot e oggetti 3D, dal portachiavi all’automa al braccio robotico idraulico.

L’approccio utilizzato è ludico e di scoperta, in cui non si forniscono risposte, ma solo spunti di riflessione. I prodotti realizzati in quest’ultima fase saranno presentati sabato 15 giugno dalle ore 12:30 alle 13:30 presso l’Istituto Professionale dell’Omicomprensivo di Casacalenda, sito in Via A. De Gasperi, 22. In quest’ occasione verranno proposti i laboratori che partiranno dal mese di settembre/ottobre. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, grandi e piccini.