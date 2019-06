La tua foto in copertina: concorso al via, ecco il regolamento

CONCORSO “LA TUA FOTO IN COPERTINA”

In occasione di una piacevole collaborazione tra la Publisystem Editor Promotouring (editrice della Guida Turistica di Termoli) ed il Fotocircolo Frammenti, https://www.facebook.com/circolofotograficoframmenti/, si è deciso quest’anno di coinvolgere i soci dell’associazione in un piccolo contest per la foto di copertina della Guida Turistica di Termoli giunta al 31esimo anno di pubblicazione.

Il vincitore del contest potrà vedere la sua foto stampata sulle 15.000 copie della guida distribuita durante l’estate in città e nei paesi limitrofi e pubblicata sulla pagina facebook ed i 2 siti web della guida.

REGOLAMENTO

I partecipanti potranno inviare un massimo di 2 foto (senza firma e segni distintivi) che abbiano Termoli come tema all’indirizzo: fotocircolo.frammenti@gmail.com entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledi 12 giugno.

E’ preferibile il formato orizzontale (vista l’impaginazione della copertina).

File in JPG e nella massima risoluzione disponibile.

La direzione del Fotocircolo Frammenti provvederà a pubblicare su facebook un album dedicato al contest contenente le foto anonime pervenute.

La foto vincitrice sarà decretata in base al numero di like ricevuti sul social entro e non oltre le ore 19.00 del 19 giugno 2019.

Inviando le foto i soci si renderanno disponibili ed acconsentiranno all’utilizzo delle proprio foto con libertà di stampa e pubblicazione da parte della Publisystem che si impegna a citare sempre l’autore della foto.

www.guidaturisticatermoli.it