La sanità che resiste: “Un grande elogio al reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo”

Da una lettrice di primonumero.it un elogio al reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo che vive momenti di grande apprensione per la possibile chiusura a partire da inizio luglio.

“In questi giorni di gran caldo, un fulmine a ciel sereno ha colpito per l’ennesima volta la sanità molisana. Eh sì, la notizia della potenziale chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Timoteo – scrive l’autrice della segnalazione – ha destato un grande sconcerto sia nel personale che si fa in quattro per prestare assistenza alle pazienti che richiedono il loro intervento e per garantire quantomeno i livelli essenziali di assistenza, che nelle pazienti stesse le quali sanno bene a cosa si va incontro se per raggiungere il nosocomio più vicino occorre minimo un’ora di macchina”.

Per questo la donna afferma di trovare “doveroso elogiare tutto il personale medico ed infermieristico del reparto i quali con grande professionalità ed empatia hanno contribuito a rendere meno dura la degenza di una mia familiare e di tutte le donne che come noi, hanno scelto di affidarsi alle cure del personale del San Timoteo.

Mi auguro che noi tutti possiamo scendere in campo per scongiurare questa chiusura la quale, sarebbe solo e soltanto un’ennesima sconfitta per la sanità basso molisana”.