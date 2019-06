La politica ricorda Luigi Biscardi: “Uomo di grande cultura, fondamentale il suo apporto per il Molise”

Politica molisana in lutto per la morte di Luigi Biscardi, senatore della Repubblica Italiana dal 1992 al 2001. Ieri – 2 giugno – il suo decesso a 91 anni. L’ex parlamentare era nato a Larino il 13 settembre del 1928, ed è stato dirigente e funzionario pubblico presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

““Uomo di grande cultura e di spiccata passione politica, Luigi Biscardi ha rappresentato per il Molise un punto di riferimento forte in anni complessi e per molti versi difficili della sua crescita”. Lo ricorda così il presidente del Consiglio regionale del Molise Salvatore Micone. “Il suo apporto nelle istituzioni, prima come Consigliere regionale e poi come Senatore della Repubblica, è stato qualificante e di sprone agli organi di governo. Docente prima e preside poi, con una passione molto accesa per la storia molisana, Biscardi ha sempre saputo, grazie alla sua indiscussa onestà intellettuale, conquistare la stima di chi con lui ha percorso un tratto di strada: studenti, docenti, elettori, colleghi e avversari politici. Alla famiglia del senatore Biscardi vanno i sentimenti di cristiana commozione da parte di tutto il Consiglio regionale che ricorda la sua figura con rispetto e gratitudine”.

Dal Municipio di Campobasso invece il sindaco Antonio Battista invia questo messaggio di cordoglio: “Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Biscardi per la scomparsa del senatore Luigi, figura di spessore, che lascia un gran vuoto a Campobasso come nel resto della regione. Luigi Biscardi ci ha rappresentati a Palazzo Madama nel corso della XI, XII e XIII legislatura durante le quali si è occupato di Istruzione e beni culturali, entrando a far parte anche della commissione d’inchiesta sulla mafia e altre associazioni criminali similari. Una mente raffinata la sua, uno storico appassionato e un uomo politico che conosceva bene il suo territorio e le esigenze ad esso legate e che tanto ha fatto per regalare alla nostra terra nuove opportunità di crescita soprattutto per i giovani e per la loro formazione attività che ha portato avanti sin da quando ricopriva il ruolo insegnante e poi di preside del Liceo Classico Mario Pagano. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne il suo pensiero limpido e come me tanta altra gente lo ricorderà per il suo impegno e per l’amore che nutriva per la sua terra.

Questo il messaggio di cordoglio del sindaco di Termoli Angelo Sbrocca: “Esprimo il mio più sincero cordoglio per la scomparsa del senatore Luigi Biscardi. Uomo di grande spessore culturale e politico lascia non solo nella sua Larino ma in tutta la regione e in tutti noi che lo abbiamo conosciuto, un ricordo vivo del suo carisma e della sua personalità. Il mio personale abbraccio va a tutta la famiglia Biscardi e, in particolare, al figlio Giuseppe affinché il ricordo di suo padre possa essere da guida nella sua vita”.