I colori tenui della natura su capi sportivi e non solo hanno conquistato ancora una volta il pubblico milanese. Nella sfilata di moda andata in scena una settimana fa nella capitale italiana degli abiti e degli accessori, Valerio Farina ha portato a casa un buon successo. La sua nuova collezione, quella ideata e realizzata per la primavera estate del 2020, è piaciuta a chi ha potuto assistere all’evento di presentazione nella ex fabbrica che per un pomeriggio si è trasformata in un set perfetto per raccontare “Feel Natural” appunto, la collezione che è un ritorno alla semplicità e alla naturalezza.

Proprio natura e città, abbinate e scombinate, con colori leggeri che si rifanno alla terra ma anche all’aria e a tutto ciò che può essere naturale, sono stati al centro di maglie, capispalla, pantaloni e accessori della linea uomo.

Il suo Numero 00 ha colpito ancora e ha ottenuto il consenso di numerosi esperti del settore che hanno presenziato anche alla festa conclusiva dell’evento organizzata per l’occasione. Più che soddisfatto il suo autore, il 33enne termolese Valerio Farina che ancora una volta, con questa seconda sfilata a Milano nell’arco di pochi mesi di distanza dalla prima, ha potuto trasformare le sue idee in realtà. Anche lui in passerella a fine sfilata, con un immancabile look sportivo, ha “preso” gli applausi e i complimenti dei presenti.