La maestra Maria Antonietta Di Donato va in pensione, tanti auguri!

Oggi conclude la sua carriera scolastica, al terzo circolo di Termoli, la maestra Maria Antonietta Di Donato che ha vissuto un lungo e meraviglioso viaggio in un mondo, a dir poco fantastico, che è quello della Scuola Primaria, dove grazie alla collaborazione dei suoi colleghi e alunni ha trascorso circa 40 anni.

Per lei è stato un privilegio aver conosciuto tanti bambini che le hanno regalato emozioni, lacrime preziose, sorrisi indimenticabili e un pezzetto di cuore che ora è diventato grandissimo e viaggia per il mondo! Di sicuro non dimenticherà tutte le persone che le sono state vicine in questi lunghi anni e alle quali ha dedicato con passione e amore gran parte della sua vita!

Gli auguri più affettuosi di una lunga ed emozionante nuova vita! Il marito Michele e i figli Paola ed Edoardo