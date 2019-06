Sabato 8 giugno l’Auditorium Giovanni Paolo II della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli, è stato luogo di un evento dolcissimo grazie alla Scuola Campolieti. I bambini sono entrati nella nota Fabbrica di cioccolato, capolavoro narrativo nato dalla fantasia di Roald Dahl. Attraverso le avventure dei protagonisti Willy Wonka e il piccolo Charlie, provenienti da due vissuti diversi, i bambini hanno potuto rivivere la Londra degli anni ’50. I personaggi hanno incarnato i sentimenti umani più naturali come la vanità, l’ingordigia, la saccenza e i loro opposti, questi ultimi principi morali e spunti educativi validi ancora oggi: la carità, la speranza, l’umiltà. Come ogni anno il recital ha visto protagonisti i bambini della classe V emozionati e completamente calati nella parte. L’evento si è concluso con un momento ricreativo per le famiglie, che anche quest’anno ha suggellato la collaborazione Scuola-famiglia.