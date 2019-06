Kung Fu, due allievi del maestro De Palma al Collegiale Nazionale di Cesenatico

Gli Atleti Lisa Fiore e Mattia Spalletti della Scuola di Kung Fu, Shaolin, Sanda del M° De Palma Carmine, prenderanno parte da venerdì 7 giugno al Collegiale Nazionale KickBoxing al Cesenatico Camping Village a Cesenatico per la selezione della Squadra Nazionale che dal 24 al 31 agosto prossimo sarà impegnata per il Campionato Europeo Wako a Gyor in Ungheria.

Entrambi gli atleti arrivano al Collegiale dopo aver vinto e dopo essere sempre arrivati primi, in tutte le tappe di qualificazione Regionali, Interregionali e Nazionali, catapultati quindi sin da subito negli Azzurri. Gli atleti saranno impegnati a Cesenatico fino al 10 giugno, con quasi dieci ore di allenamenti intensi e specifici di qualità e tecnica, dove bisogna dare il massimo ed esprimere al meglio tutta la determinazione e la professionalità in modo da poter essere pronti e maturi per vestire il Tricolore.

Saranno accompagnati dal M° De Palma, che gli sarà vicino e osserverà tutto l’allenamento, è un evento importante e l’organizzazione da parte della Federazione sarà ottima per far migliorare gli atleti.

“Per Lisa Fiore – spiega il maestro – sarà una nuova opportunità per rappresentare l’Italia al Campionato Europeo per la seconda volta, la prima volta arrivò seconda classificata e vice campionessa europea nel 2017 in Macedonia. Per Spalletta invece è la prima chiamata ufficiale in Nazionale e quindi dovrà prima di tutto controllare le emozioni per concentrarsi e dare il massimo”.