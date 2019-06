La deputata di Liberi e Uguali, Giuseppina Occhionero, è stata nominata vicepresidente della Sezione bilaterale di amicizia tra l’Italia e la Nigeria.

La Sezione bilaterale di amicizia tra l’Italia e la Nigeria ha avviato i lavori per individuare i settori su cui meglio cooperare con il paese centrafricano.

Nell’organismo è presente, in qualità di vicepresidente, anche l’onorevole Giuseppina Occhionero, secondo la quale “gli interscambi con la Nigeria permetteranno all’Italia di essere partner privilegiato di un Paese in notevole espansione economica”.

La parlamentare molisana ha rimarcato il fatto che la Nigeria si sta sviluppando in settori determinanti per il nostro Paese: “Basti pensare – ha sottolineato la deputata molisana di Liberi e Uguali – che la Nigeria è uno dei principali esportatori al mondo di gas e di petrolio greggio. Sarà un’opportunità anche per gli imprenditori, anche per quelli molisani, affinché siano coinvolti nelle attività di crescita della Nigeria. Penso – ha concluso la parlamentare – alla costruzione di infrastrutture, al potenziamento del settore agroalimentare, alla produzione e alla distribuzione di energia elettrica”.