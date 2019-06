La 44esima edizione del Carnevale di Larino non ha solo infranto nuovi record di presenze e partecipazione, ma ha toccato temi molto importanti ed attuali come la paura del terremoto: il carro dal titolo iconico ‘Io non ho paura’, che porta la firma dell’associazione culturale ‘Officina dell’Arte’ del comune pentro, è stato dedicato ai Vigili del Fuoco che, proprio in occasione del sisma, hanno setacciato centimetro dopo centimetro tutti i paesi coinvolti dallo sciame dello scorso agosto.

Una costruzione che ha attirato l’attenzione delle migliaia di persone presenti durante la manifestazione e dello stesso Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso che questa mattina, venerdì 21 giugno, ha voluto incontrare l’associazione per ringraziarla: ricevuta dall’Ingegnere e Comandante Michele Di Tullio, dal Vice Comandante l’ingegner Fabio Panella e dal Capo dei distaccamenti Capo Reparto Aldo Ciccone, la delegazione di componenti dell’associazione culturale ‘Officina dell’Arte’ ha voluto regalare una riproduzione in miniatura di quel carro.

Il Comandante Di Tullio, ringraziando per il bel gesto a nome di tutto il personale, ha donato all’associazione ‘La preghiera del vigile del fuoco’ impressa in modo artistico su di un coppo ed il calendario ufficiale del Corpo ‘Noi vi vediamo così’ realizzato con i disegni dei bambini. I rappresentanti dell’associazione ‘Officina dell’Arte’ hanno espresso un particolare ringraziamento a tutto il personale “per essere stati sempre presenti e costanti nei giorni di difficoltà e disagio in occasione del sisma dell’Agosto 2018”.