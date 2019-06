Investito in bici da un’auto a Rio vivo, oltre mezz’ora per l’arrivo dell’ambulanza

Un uomo in bici è stato investito da un’auto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 17 giugno poco dopo mezzogiorno, su via Rio vivo, all’altezza del residence ‘Pietra di luna’. L’uomo ha subito diverse contusioni ma non è in pericolo di vita.

Per fortuna è stato subito soccorso da alcuni passanti e residenti, mentre l’ambulanza ha impiegato oltre mezz’ora ad arrivare sul posto perché a quanto pare è dovuta partire da Larino poiché non ce n’era nessuna disponibile a Termoli.

I medici del 118 hanno quindi disposto le prime cure all’uomo che è rimasto per diverso tempo sull’asfalto, aiutato a mettersi seduto ai soccorritori, alcuni dei quali hanno portato un ombrellone per ripararlo dal sole cocente di queste ore.