Il tempo atmosferico sulla Penisola ha preso una piega nettamente estiva. L’estensione sulla Penisola di un anticiclone africano causata dalla persistenza di un vortice sulla Gran Bretagna determinerà ancora per una settimana caldo e temperature oltre la norma. Grande disagio causato dall’afa.

A cura di www.meteoinmolise.com

ANALISI – l’approfondimento di una saccatura atlantica verso il Settore europeo occidentale ha determinato il richiamo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia di un anticiclone africano che sta portando bel tempo e temperature al di sopra delle medie stagionali. È una situazione che persisterà per tutta la settimana entrante ma non per tutta la Penisola. Il vortice ciclonico infatti si porterà gradualmente verso est finendo con il lambire anche le nostre regioni settentrionali.

TENDENZA METEO – lunedì si concretizzeranno condizioni di marcato peggioramento del tempo al Nord con temporali diffusi, forti e spesso con grandine e colpi di vento stante il netto contrasto tra l’aria fresca nord atlantica e il caldo intenso preesistente causato dall’anticiclone africano. In particolare, saranno Valle d’Aosta, medio-alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale le aree a maggior rischio, ma occasionalmente i fenomeni potranno interessare anche il resto del Nord, soprattutto restante Lombardia e Piemonte, Alpi e Prealpi orientali, Veneto occidentale.

CALDO E AFA ALTROVE al centrosud – Se al Nord vi sarà il rischio di temporali, il resto della Penisola continuerà ad essere interessato da un massiccio promontorio anticiclonico di matrice africana che porterà tempo stabile e molto caldo con temperature massime che potranno raggiungere su alcune zone del Sud e localmente anche al Centro i 34-35° o persino superiori. In aggiunta, il richiamo umido meridionale causato dall’arrivo dell’area di saccatura al Nord favorirà tassi di afa parecchio elevati sulle regioni tirreniche e la Sardegna con indice di calore elevati e temperature apparenti percepite fino a 40°.

LUNEDI’: giornata soleggiate e calda. Incremento al pomeriggio di nuvolosità alta e sottile proveniente da ovest. Tasso di umidità dell’aria elevato. Temperature fino a 33-34 sulle pianure del basso Molise. Clima afoso. Sulla costa i valori termici saranno mitigati dal mare. Venti assenti. Mare calmo.

MARTEDI’: giornata completamente stabile e soleggiata disturbata solo da qualche velatura di passaggio. Serata calda e stabile. Temperature in ulteriore aumento le quali localmente potranno superare i 33-34 gradi in Basso Molise e sulla piana di Venafro. Venti assenti. Mare calmo.

MERCOLEDI’: Giornata completamente stabile e molto calda. Tassi di umidità sempre molto elevati. Le massime si assesteranno sui 33- 34 gradi in pianura. Venti deboli. Mari calmi.