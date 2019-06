Indennità alle guardie mediche, già 1000 ricorsi. “Dopo 20 anni di lavoro in condizioni disumane mi richiedono i soldi”

Sono quasi mille le guardie mediche che hanno deciso di presentare ricorso dopo aver ricevuto dall’Asrem la raccomandata con cui si chiedeva la restituzione dei compensi percepiti negli ultimi dieci anni. Ecco la preannunciata reazione ‘giudiziaria’ dei medici di continuità assistenziale al decreto del commissario alla sanità Angelo Giustini che ha sostanzialmente reso ‘carta straccia’ l’Accordo regionale del 2007 che recepiva l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

In base all’intesa, le guardie mediche avrebbero percepito 1,70 euro ad ora come indennità assicurativa contro atti vandalici o calamità naturali e 1,30 euro a ora come indennità di assistenza pediatrica.

E loro, i diretti interessati, ora sfogano la loro amarezza per il provvedimento che impone loro tempi strettissimi – un mese – per restituire somme sostanziose, anche 40mila euro.

Primonumero pubblica di seguito la lettera della pediatra Filomena Gallo che racconta tutti i disagi tollerati con l’unico obiettivo di garantire un servizio sanitario efficace per i bambini.

“Avrei voluto non postare nulla, ma non posso tacere su questo sopruso da parte di “mamma” ASReM e “nonna” Regione. Soprattutto perché ha agito nonostante l’esemplare vittoria legittima e sofferta dei colleghi medici di guardia abruzzesi.

Non ho parole, dopo venti anni di servizio in condizioni al limite del disumano, costretta a farmi accompagnare da mio marito e, per alcuni anni, dai figli che non sapevo da chi far accudire, in sedi “da rimessa d’auto” che facevano acqua da tutti gli spifferi dove per anni, se riscaldavo l’ambulatorio, dovevo soffrire il freddo nella mia stanza d’attesa, altrimenti 2 stufette facevano scattare il contatore della corrente e dove invece d’estate mi scioglievo sotto un soffitto di una sorta di prefabbricato senza tegole,sfidando le bufere di neve notturne, logorando il mezzo proprio e logorando le mie ossa e la mia vita.

Ma prestando un servizio ritenuto utile, anzi utilissimo, dalla cittadinanza di adulti e da mamme di bambini. Ed ora, circa il servizio a favore di questi ultimi , sebbene tutti noi legittimati dall’ASReM e Regione stessa per il possesso di un attestato per lo svolgimento di servizio pediatrico, a cui conferita legittima indennità, ora si ritiene che abbiamo percepito illegittimamente indennità economica. Eppure i pediatri continuiamo a farlo , e anche sottopagati, eppure continuiamo a lavorare a rischio aggressioni senza che chi di competenza muova un dito! E poi si continua a fare pietismo televisivo, di notte, di giorno, a Natale e affini! Fate ridere quando scaricate le responsabilità del buco erariale sanitario sui medici di continuità assistenziale! Piuttosto si tagli lo stipendio chi deve! Avete prima “dato” al tavolo delle contrattazioni ed ora minacciate di togliere…C

i state costringendo a muovere con ricorsi, ma vinceremo anche in Molise! La solita Italia!

Ho scritto tutto d’un fiato e ho ripercorso la mia vita”.