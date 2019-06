È accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 giugno attorno alle 17,30, il terribile incidente sulla A14 Bologna-Taranto: coinvolta una vettura con a bordo una famiglia della provincia di Rieti con una bambina piccola. Il sinistro è avvenuto al km 498 tra Poggio Imperiale e Termoli, nel territorio di Serracapriola in provincia di Foggia, non distante dall’area servizio Torre Fantine Est, in direzione nord.

Dalle prime informazioni che giungono si tratterebbe di un incidente mortale, nel quale ha perso la vita la bambina di 11 anni. I genitori sono invece stati trasportati in ospedale a San Giovanni Rotondo in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, i Vigili del Fuoco di San Severo, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso.

Si è resa necessaria la chiusura del tratto e si registrano code lunghe oltre un chilometro. Dopo l’uscita obbligatoria di Poggio Imperiale, è possibile proseguire attraverso la Statale 16 Adriatica verso nord e rientrare successivamente in autostrada a Termoli.