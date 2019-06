È morto sul colpo, per le conseguenze devastanti del terribile schianto che si è verificato poco dopo le 17:30 sulla statale 16 Adriatica, all’altezza del distributore Agip di Petacciato marina. Due auto sono entrate in collisione a forte velocità. Il conducente della Fiat Punto che stava procedendo in direzione Termoli ha avuto la peggio.

Inutili i soccorsi sanitari, chiamati da un automobilista che ha assistito alla scena e ha visto l’utilitaria spostarsi sulla carreggiata opposta -forse per un malore dello stesso conducente – e schiantarsi contro la Delta che invece stava viaggiando verso Vasto.

di 7 Galleria fotografica Incidente SS16 Petacciato









Sul posto, oltre alle ambulanze, sono arrivati i mezzi dei Vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il cadavere dalle lamiere. Una scena tremenda, quella davanti alla quale si sono trovati i soccorritori. Per il conducente della Punto Blu tutto inutile. L’uomo ha perso la vita probabilmente sul colpo.

È stato invece fatto uscire dall’abitacolo della Delta l’altro uomo coinvolto nell’incidente, un cittadino di origine straniera ma residente in zona. L’uomo accusa fortissimi dolori ma è cosciente ed è stato trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente, dove il traffico è bloccato e gli automobilisti tornano indietro perché proseguire è impossibile, le pattuglie della Polizia.

Considerato che il punto dove è avvenuto l’incidente è molto delicato, per via dell’accesso al distributore, non si esclude che ci sia stata una manovra azzardata dietro il sinistro. Sarà la Polizia Stradale, preposta ai rilievi e a ricostruire la dinamica, a doverlo accertare.

Sono dunque al vaglio eventuali responsabilità.