Campobasso e Termoli: ecco alcune delle ‘tappe’ in cui è stata avvistata l’auto di Apple Maps, in questi giorni in Molise per arricchire di dati il servizio di “mapping”, come si dice tecnicamente. In pratica anche il colosso americano ha deciso di creare una propria versione di ‘Street View’, l‘applicazione di Google che consente di ‘vedere’ (senza mai spostarsi dal posto in cui si ci trova) luoghi lontanissimi. Il tutto dallo schermo di uno smartphone o di un pc.

Dunque strade e piazze della nostra regione sono state fotografate e i dati raccolti confluiranno in una tecnologia utilizzabile per tutti i possessori di un Iphone.

Lo scorso 3 giugno la Apple Worldwide Developers Conference, durante la quale è stata presentata l’applicazione che, secondo gli obiettivi dell’azienda californiana, sarà più sofisticata di Street View: ad esempio, oltre alle vie, saranno fornite informazioni anche su parchi e spiagge. Ci saranno poi fotografie tridimensionali che consentiranno di amplificare l’esperienza sensoriale degli utenti.

In Molise l’auto di Apple ieri era a Termoli, oggi è stata avvistata a Campobasso e Ripalimosani suscitando grande curiosità da parte dei passanti. La maggior parte non conosceva il nemmeno della novità tecnologica lanciata da Apple.