Il Leo Club campione di solidarietà: la cioccolata etica per le associazioni termolesi

Il Leo Club Termoli ha aderito al tema operativo nazionale promosso dal Leo Club Italia: l’acquisto di materiale didattico, oggetto del tema, da destinare a numerose scuole primarie, è stato finanziato con l’acquisto di 105 uova di Pasqua.

Il Leo Club ci spiega come tali dolci sono stati adoperati in numerose iniziative a beneficio di associazioni e cittadini termolesi:

“L’8 aprile abbiamo fatto dono di parte delle nostre uova alla casa famiglia ‘La Casa di Kore’, l’entusiasmo e l’affetto dei piccoli ospiti di questa struttura sono stati immensi.

Il 15 aprile abbiamo regalato altre uova ai bambini facenti parte del progetto ‘Felicemente abile’, i nostri più sentiti ringraziamenti non possono non andare alla ONLUS ‘Sorridere Sempre’ per la collaborazione ed il supporto dati per la realizzazione di questo ‘service’, il Leo Club e la suddetta associazione hanno altresì allietato il pomeriggio dei bambini con giochi ed attività promossi, in particolare, dalla gioiosa presenza dell’inesauribile Clown Pippi.

Il 17 aprile le volontarie della Caritas di Termoli sono state liete di ricevere ben 5 chilogrammi di cioccolato, tale donazione ha contribuito alla preparazione di dolci da destinare agli avventori della mensa della Caritas sita nel paese vecchio.

Il 28 maggio, infine, la casa famiglia “San Giuseppe” ha ricevuto le nostre ultime uova la vivacità, felicità e spensieratezza delle bambine lì presenti ci hanno ripagato di ogni sforzo per la realizzazione del nostro ultimo “service” legato alle uova di Pasqua e alla cioccolata”.

Sebbene tanto è stato fatto da parte del Leo Club Termoli, numerosi altri “progetti” sono in cantiere, per avere sempre un’informazione tempestiva sulle ultime iniziative di questa associazione consultate la pagina Facebook.