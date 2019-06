Il fuoco minaccia area camping, rischio scongiurato grazie al 115

Ancora una volta la zona a ridosso della pineta di Campomarino mostra tutta la sua vulnerabilità sul fronte degli incendi, specialmente per usi non esattamente corretti da parte di passanti. Stamattina si è rischiato grosso per un incendio divampato proprio dal bordo strada verso la pineta e la zona dei camping. Le fiamme, appiccate con molta probabilità per la distrazione di qualcuno che ha gettato una cicca di sigaretta tra le cannucce e le sterpaglie, è stato favorito dal vento e ha minacciato da vicino la postazione camping che si trova a poca distanza.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e per fortuna sono riusciti a spegnere il rogo prima che potesse compromettere anche la sicurezza dei tanti bagnanti. Una corsa contro il tempo, che ha avuto un esito positivo.

Sempre nella tarda mattinata di oggi un’altra emergenza ha richiesto l’intervento immediato del 115, costretto a ricorrere a un equipaggio di rinforzo proveniente da Santa Croce di Magliano e diretto a Termoli, nel quartiere di San Pietro. Anche qui i fuochi in estate non sono purtroppo un inedito. L’ampia fascia di vegetazione per lo più incolta al margine del quartiere aveva infatti preso fuoco, e anche in questo caso la rapidità con la quale sono stati utilizzati gli estintori e sono intervenuti i pompieri ha evitato il peggio.