Il consigliere dell’Ordine Giornalisti a Gravina: “Perchè le interviste non le fai sulla piattaforma Rousseau?”

Il consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Vincenzo Cimino, con un intervento su facebook si rivolge al candidato sindaco del M5S Roberto Gravina in relazione alla visibilità mediatica e alla polemica sui confronti.

“Penso che a livello nazionale stiamo facendo una battaglia sui fondi editoria radio tv, battaglia col Mise, battaglia per mantenere in vita la cassa Inpgi, l’ordine dei giornalisti e la nostra professione.

A livello regionale abbiamo persino scioperato e preso posizioni durissime nei confronti dei 5 Stelle l’anno scorso come quest’anno: ebbene ci fosse uno che dice a Gravina: ‘’scusa, tu che sei contro i finanziamenti alla stampa, tu che non paghi un euro di pubblicità elettorale, perché le interviste non te le fai nella piattaforma Rousseau?

Da Sindaco istituirai un ufficio stampa al Comune o finite le votazioni chi si è visto si è visto? Perché concedere tutto questo spazio ad un partito che vuole la nostra morte?’’.