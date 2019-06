Il camper “down tour” arriva in città: musica, divertimento, sport, buon cibo e formazione

In occasione dei festeggiamenti per il 40° anniversario della fondazione dell’Aipd Associazione Italiana Persone Down, la sede nazionale, ha organizzato una manifestazione denominata “Down Tour”, un camper allestito per l’occasione, che è partito da Roma il 21 Marzo (giornata mondiale della sindrome di down), e terminerà il 21 Ottobre (giornata nazionale della sindrome di down).

Dal 14 al 16 giugno, invece, farà tappa a Campobasso.

La manifestazione, ha lo scopo di dimostrare tutti i progressi e gli obiettivi raggiunti in 40 anni di attività.

Alle 17 di venerdì è previsto l’arrivo del camper. L’accoglienza è a cura delle gruppo Starlets dell’associazione “Ballando sotto le stelle”, Subito dopo i saluti istituzionali e alle 18 “il riconoscimento al primo benefattore dell’Aipd. La giornata si concluderà con l’intrattenimento musicale della band “Luppoli”.

Sabato, 15 giugno, si inizia con “ritratti-street” e l’esibizione cinofila del “feudo degli animali”. Alle 16 la sfilata di moto con “polstrada in moto”, attività di laboratorio, sport e momenti magici con Paolo Santoro.

Infine, domenica 16 giugno, sarà la volta delle tradizionali dei Crociati e dei Trinitari… ancora musica e divertimento fino alle 19 con aperi…pizza a cura di Roberto Miele e dei fratelli Ranallo del bar centrale.