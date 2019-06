I reati sono in calo, parola dei Carabinieri. Nel 2018 -10% di furti e rapine

Sono calati, rispetto all’anno precedente, i reati commessi in Abruzzo e Molise nel 2018. La conferma del trend nazionale arriva dai dati diffusi oggi dall’Arma dei Carabinieri a Chieti, in vista della celebrazione dei 205 anni della fondazione dell’Arma che i carabinieri d’Abruzzo e del Molise festeggeranno il prossimo 5 giugno con una unica cerimonia che si svolgerà nella caserma Rebeggiani di Chieti, sede del Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma.

I reati nel 2018 in Abruzzo e Molise sono scesi rispetto al 2017 del 4,2%, con picchi per rapine (-9,5%) e furti (-10,1%). Diminuiti anche le truffe agli anziani (-7,1%). L’attività di repressione portato avanti dall’autorità giudiziaria ha portato all’arresto e alla denuncia, complessivamente, di 7644 persone, con un incremento degli arresti del 2,1%.

Fra le maggiori azioni citate per l’anno 2018 c’è anche l’operazione ”Lungomare” che ha portato all’arresto di 23 persone per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e in provincia di Isernia, l’operazione ”Spada”, sempre per spaccio di stupefacenti, con l’arresto di 4 persone.

Inoltre è emerso che i Nuclei Ispettorato del Lavoro delle sei province hanno controllato 725 aziende scoprendo infrazioni per un totale di 1 milione 5mila e 468 euro, i Nuclei Operativi Ecologici di Pescara e Campobasso hanno eseguito oltre 150 controlli alle aziende, segnalando all’autorità amministrativa 13 persone e denunciandone 26 con sanzioni per un totale di oltre 75mila euro e il sequestro di beni per un valore di quasi 1 milione e 700mila euro.

Il Nas di Campobasso ha eseguito 862 controlli ispettivi rilevando 528 infrazioni, segnalando alle competenti Autorità 588 persone. Numeri importanti anche quelli del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e del comparto Forestale.