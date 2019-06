Haiku Street art Civita

Per questo a Civita

ancor di più, mi Lego

ad ogni pietra.

Andri140619 Parafrasi = Le pietre di Venezia, di John Ruskin, sono per me portanti e non solo nel contesto di questo haiku, che dedico a Jan Vormann, artista tedesco, ricercatore e docente nonché membro fondatore dei T10 Studios di Berlino che lavora spesso con Lego e che ha creato il progetto dispatchwork, basato su pezzi di costruzione in plastica usati per riparare e riempire buchi nelle pareti rotte.

Il concetto basilare dell’opera di Ruskin è che ogni città, nel bene e nel male, è lo specchio dei suoi cittadini, la sua struttura architettonica riflette la cultura e la morale civile e religiosa degli abitanti e, quindi, ogni dettaglio scolpito sulla pietra, ogni cambiamento di stile, diventa un libro aperto su quello che è il tessuto sociale che ha scelto, lavorato e poi utilizzato le pietre.

Una delle creazioni realizzate a Civita è sulle mura perimetrali del castello, vicino casa mia, e se la poesia è vero che scaturisca dalle emozioni, il presente haiku mi conferma quanto sia importante per me avere le radici da quelle parti.