Qui basta nascite,

ma punto a suon di morte

ne lo spedale.

Andri270619 Parafrasi = la situazione dell’Italia, e da ciò Termoli non è esente, è questa e si sintetizza con la parola chiusura, un po’ di tutto. Si chiudono le frontiere, a Termoli il punto nascita dell’ospedale, si barricano le coscienze civili, si impedisce che la Costituzione faccia il proprio corso. Ipocriti e bigotti coloro che si meravigliano, gli italiani non fanno figli, la crescita è sotto zero, non ci resta che morire! Senza nessun dubbio in merito, sospetto che i soldi delle nostre tasse in favore della Sanità vengano furbescamente risucchiati dalle strutture private, anche qui nessuna meraviglia, così vanno le cose.

A proposito di spedale, tranquilli non è un errore e nemmeno una licenza poetica, è poco comune ma a me ricorda qualcosa di positivo, e di artisticamente rilevante, lo Spedale degli Innocenti a Firenze, nella magnifica piazza della Santissima Annunziata. Il progetto iniziale del primo brefotrofio europeo è di Filippo Brunelleschi; ma perché dovremmo accogliere anche gli orfani ed i senza famiglia, chiudiamo anche queste sottospecie di accoglienza, son tutti soldi sottratti agli italiani che lavorano e che producono! La prospettiva creata da Brunelleschi nel porticato esterno de lo Spedale è il primo e miglior esempio di visione artistico architettonica; tale visuale del mondo riconcilia con il concetto di bello, bella è solo la morte, di questi tempi!