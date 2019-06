Véggo l’estate

Duemiladiciannove

e sabbia, tradita.

Andri200619 Parafrasi = a causa di un melanoma, la voce narrante quest’anno non potrà scendere in spiaggia. Seppur non sappia fare a meno della sabbia, è costretto a tradirla e si rifugerà nell’ombra. Fortuna vuole che il verbo tradire nasconda, al participio passato, qualcosa di positivo. La drammaticità della poesia, svelata solo nell’ultima parola. Lo haiku non rappresenta che questa estate 2019, che inizierà domani. Nella pagina Facebook AntonioAndriani Haikugologo, son a disposizione per chi volesse chiarimenti e spiegazioni sul mondo degli haiku.