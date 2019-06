Sin dalla Rete,

che vittoria schiacciante!

E serve Gravina.

Andri120619 Parafrasi = compito del poeta è quello di far sintesi elaborando allegorie che siano quanto più plausibili; qui è stato agevole il riferimento al volley, sport della famiglia Gravina. Nel caso del neosindaco, la Rete è Internet, da cui è stato concepito il Movimento, e non solo quella che divide il campo della pallavolo. L’aggettivo schiacciante è attinente, comunque, al successo ottenuto da Roberto; spettacolare come quelle di Pasquale. Il verbo servire, ovviamente, è il lancio del pallone, pardon di Campobasso verso traiettorie a Lei più consone. Mi sono espresso in termini confidenziali nei confronti del neo sindaco, conoscendo da anni la sua famiglia. Poi, essendo nativo di Campobasso, ed avendo votato nel capoluogo fino all’età di trent’anni, l’haiku in questione era già dentro di me, 5-7-5 sillabe sedimentate da tempo. Complimenti ed in bocca al lupo, rigorosamente campobassano!

PS: quanto sarebbe stata orgogliosa di te zia Antonietta Gravina- Cappella, a cui dedico l’haiku.