Ch’anco la lirica

possieda più virtù

de la politica?

Andri080619 Parafrasi = il dilemma che si è posto la voce narrante, par sia legittimo a due giorni dai ballottaggi di Termoli e di Campobasso. La poesia, quella che rispetta i canoni della metrica, appare più virtuosa della politica. Francamente basta poco, ma è doveroso ribadire il concetto, di storicizzarlo in qualcosa di scritto e datato con precisione. Ch’anco, al posto di che anche, decreta il sapore antico dell’haiku e per chi non lo conoscesse, dico che può ritrovarlo nel XXV ed ultimo verso, endecasillabo, de Il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi. Solitamente l’haiku prevede 5-7-5 sillabe ma, considerate le eccezioni dei due versi sdruccioli e del secondo, tronco, tutti e tre i versi diventano di sei sillabe.