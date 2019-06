Arte e che cinema,

sulle strade di Civita

Festi…Vallone.

Andri010619 Parafrasi = mia intenzione, quotidiana, è cercare la sintesi per ciò che riguarda gli oggetti letterari da me prescelti. Lo Street Festival di Civita, che quest’anno si terrà dal 13 al 16 giugno, è il protagonista di questo haiku; nei primi due versi, sdruccioli, la comprensione è universale. Nel terzo, la licenza poetica è accessibile solo a chi sa che in paese c’è un luogo chiamato Vallone, ovvero il torrente che scorre sul nostro territorio. Da Festival a Festi…Vallone, manco fosse qualcosa di più grande di un semplice festival. Forse anche il primo verso necessita di una spiegazione; l’espressione idiomatica vernacolare “chǝ cinemǝ” significa che bella confusione, quanta gente per la festa e che rappresentazione scenografica della realtà.

