Guasto alla fibra ottica in città, disservizi e utenti infuriati

Da Vazzieri a San Giovanni: due quartieri importanti del capoluogo molisano. Da ieri, 7 giugno, i residenti della zona utenti della Telecom sono impossibilitati ad utilizzare la rete Internet: la fibra ottica è in tilt. Un disservizio che è stato prontamente segnalato alla società, ma chi ha preso il telefono per contattare il servizio assistenza clienti non ha ricevuto risposte soddisfacenti.

“Mi hanno detto che c’è un disservizio in tutta la zona, ma non sanno quanto tempo sarà necessario per il ripristino“, spiega un cittadino campobassano che ha segnalato il problema alla nostra redazione.

E così, in attesa che la fibra venga ripristinata, chi avrebbe dovuto utilizzare Internet per motivi di studio o di lavoro non può farlo. Nè può effettuare telefonate. Non si conoscono i tempi in cui verrà effettuata la riparazione della più moderna tecnologia di dati attualmente esistente. Speriamo solo che Telecom provveda quanto prima per non urtare ancora di più i suoi clienti che pagano profumatamente per poter usufruire del servizio.