E’ il giorno decisivo, la ‘finale’ che decreterà il vincitore della lunga competizione elettorale di Campobasso. Di fronte due avvocati, Roberto Gravina e Maria Domenica D’Alessandro, il primo aspirante cittadino del Movimento 5 Stelle, la seconda candidata della coalizione di centrodestra in quota Lega. Quest’ultima parte dal 39,7% di preferenze conquistate al primo turno, lo scorso 26 maggio. Invece l’esponente pentastellato (29,41% delle preferenze) tenta la rimonta. Il partito di Luigi Di Maio vorrebbe mettere la ‘bandiera’ con le 5 Stelle anche su palazzo San Giorgio dopo aver conquistato Roma e Torino.

C’è una particolarità che rende il ‘duello’ campobassano appetibile e attraente anche dal punto di vista nazionale: grillini e Carroccio sono alleati a Roma, ma sono avversari a Campobasso. E’ l’unica sfida nel secondo turno di ballottaggio che oggi (9 giugno) interessa altri 15 capoluoghi italiani dove a giocarsi la partita sono Pd e centrodestra.

Urne aperte fino alle 23. Con una incognita in grado di condizionare non poco l’esito finale della corsa per la poltrona più alta di palazzo San Giorgio: l’astensionismo.

Ore 12: VOTA MARIA DOMENICA D’ALESSANDRO. “CHI è ANDATO AL MARE, STASERA VADA A VOTARE”

La candidata del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro si presenta al seggio della D’Ovidio intorno a mezzogiorno. Elegante e con un bel rossetto fucsia, l’esponente della Lega invita i cittadini a recarsi ai seggi: “Chi è andato al mare approfittando della bella giornata, non dimentichi di andare a votare stasera”.

Ore 11.40 PROPAGANDA ELETTORALE NEI SEGGI, INTERVIENE LA DIGOS

Tensione in alcuni seggi della città dove la Digos è intervenuta per redarguire verbalmente alcuni rappresentanti di lista che facevano propaganda elettorale, il che è vietato dalla legge. Un po’ di maretta alla scuola ‘Francesco Jovine’ di via Friuli Venezia Giulia, nel quartiere San Giovanni, mentre alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle inoltre hanno richiesto l’intervento della Polizia dopo aver notato la presenza “sospetta” di alcuni candidati della coalizione di centrodestra.

Ore 11 ROBERTO GRAVINA AL SEGGIO

Alle urne, nella sezione 1 dell’istituto scolastico di piazza della Repubblica, anche il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina.Si reca al seggio indossando un vestito scuro e una camicia bianca. “Per fortuna questa notte ho dormito, sarà una giornata lunga”, dice a Primonumero.

Ore 10.30 SEGGI SEMI DESERTI IN CITTà

Che non sarebbe stata un’affluenza da record, almeno nella frazione mattutina, lo si è intuito subito: poca gente per strada, tanti parcheggi a disposizione: le code, più che ai seggi, si sono infatti spostate verso i litorali molisani. Vista la bella giornata di sole e le temperature da estate inoltrata, in molti hanno infatti deciso di trascorrere al mare questo primo scorcio di giornata.

Anche nella centralissima sezione elettorale della scuola D’Ovidio i cittadini si sono recati col contagocce: corridoi pressoché vuoti e operazioni di voto che procedono in maniera abbastanza compassata, senza particolari frenesie.

Dopo una iniziale “ondata” di elettori, che hanno sfruttato le prime ore del mattino per recarsi ai seggi, i ritmi sono diventati via via più blandi.

