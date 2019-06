Pomeriggio di emozioni, fede, spiritualità e festa. La Cattedrale di Termoli ha accolto oggi i 140 giovani provenienti da tutte le parrocchie della città che hanno ricevuto il sacramento della Cresima, impartito dal Vescovo della diocesi di Termoli-Larino Gianfranco De Luca.

Chiesa stracolma, insufficiente a contenere tutti i familiari e gli amici che hanno perso pare alla celebrazione religiosa. Sul piazzale è stata dunque allestita una grande chiesa all’aperto, con file di sedie e fedeli anche in piedi.

I giovani sono stati accompagnati sull’altare dai padrini o dalle madrine e hanno ricevuto la benedizione e il sacramento. Il Borgo Vecchio di Termoli trasformato in un tripudio di colori, applausi, sorrisi e naturalmente auguri. Tantissime le vetture parcheggiate in porto e in centro.