Gli alunni della IV Classe della Scuola Primaria di Via Maratona, dopo aver appreso in classe dai loro insegnanti Maria Rosalba Brunetti, Anna Cassano e Paci Cuigi la storia della transumanza e dei tratturi, hanno chiuso il loro anno scolastico con una passeggiata sul Tratturo Magno.

Ad accompagnare i ragazzi e a raccontare loro la storia del grande Tratturo Magno o Tratturo del Re, il presidente dell’Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena.

Dopo un breve viaggio in pullman i ragazzi sono stati portati sotto Guglionesi dove hanno potuto ripercorrere un breve tratto di quello che una volta era il tratturo più grande e più lungo d’Italia. Era largo 60 passi napoletani pari a 111 metri ed era lungo 244 km unendo L’Aquila a Foggia.

Oggi di quella “autostrada d’erba” è rimasto solo un piccolo viottolo largo appena 4 metri. Passeggiando su quel terreno dove una volta passavano milioni di pecore con i loro pastori e i numerosi pellegrini che si recavano in Puglia per imbarcarsi per la Terra Santa, i ragazzi hanno potuto ammirare le numerose piante che nascevano sui bordi del tratturo e che venivano usate dai pastori sia per curare loro stessi che per curare i loro animali che conducevano a svernare in Puglia quando i loro pascoli abruzzesi d’inverno si innevavano: il biancospino, la borragine, la camomilla, la cicoria, la ginestra, la malva, l’origano, la rosa canina, la rampa lupina e tante altre.

Tra la gioia e la felicità dei ragazzi che hanno potuto trascorrere un’ora in mezzo alla natura, lontano dai rumori della città e con una colonna sonora regalata solo dal cinguettio degli uccelli, la passeggiata si è conclusa facendo recitare a una delle alunne la famosa poesia di D’Annunzio ‘I Pastori’.

Il presidente dell’Archeoclub De Lena si augura che “anche altre scuole si facciano promotrici per far conoscere ai ragazzi la storia della Transumanza e dei Tratturi che per secoli hanno rappresentato le uniche vie di comunicazione per la nostra regione Molise e hanno contribuito all’economia del nostro territorio”.