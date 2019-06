Tempo incerto, promesse e minacce di pioggia, poi la pioggia arriva sul serio e non si ferma. Ma non si ferma nemmeno lo spettacolo-evento della festa patronale di Guglionesi. Che, anzi, fa il “botto”, registrando un pubblico numerosissimo ed entusiasta malgrado il meteo inclemente, una folla perfettamente allineata con lo spirito della musica che sul palco di Castellara – un palco strepitoso, con attrezzature altamente professionali e le due torri a svettere luminase ai lati come baluardi – tiene banco per quasi due ore, superando le ore 23 e 30 e trascinando nel ritmo i presenti, “protetti” sotto una distesa di ombrelli colorati che hanno regalato un colpo d’occhio inedito al concerto – attesissimo – di Giusy Ferreri.

La protagonista, artista siciliana cresciuta ad Abbiategrasso, ex commessa di Esselunga che ha incrociato la strada di un successo strepitoso grazie a una voce particolarissima, capace di conquistare un pubblico trasversale, e a brani orecchiabili e frizzanti, riesce a calamitare l’attenzione di ragazzi e famiglie, a strappare applausi e immancabili video dai telefonini che tentano disperatamente di aprirsi un varco nel black out tecnologico causato dai collegamenti simultanei di di centinaia e centinaia di cellulari. Il pubblico riempie lo spazio e arriva fino al viale del passeggio dove sono sistemati gli ambulanti secondo le indicazioni della Prefettura che seguono misure straordinarie di sicurezza. A presidiare il concerto, che secondo i numeri forniti dalle forze dell’ordine ha portato a Guglionesi circa 3mila persone, arrivate anche da Campobasso, Vasto, molti centri del Molise, ci sono i carabinieri e i volontari della Protezione Civile che svolgono un lavoro di controllo incessante.

Giusy Ferreri, la regina indiscussa dei tormentoni, la cantante che ha fatto ballare tutta l’estate con “Amore e capoeira” (oltre 130 milioni di visualizzazioni su Youtube), e che ha appena sfornato un nuovo brano ispirato all’Africa e presentato poche settimane fa (Jambo, anche questo di Takagi e Ketra), non delude le aspettative. Il meteo molto poco estivo, così come gran parte della primavera arrivata alle battute finali tra pioggia e freddo, infastidisce ma non toglie atmosfera alla serata.

Il pubblico canta con lei, chiamata dal Comitato di Sant’Adamo con un colpo di genio per la festa 2019. Una scelta apprezzata all’unanimità anche per la fama di cui godono i brani interpretati da Giusy Ferreri. Pubblico in delirio sulle note trascinanti di “Roma Bangkok” e “Amore e Capoeira”, incantatato da “Partiti Adesso” e “Novembre”, “Il mare immenso”, “Ti porto a cena con me”, che la saluta calorosamente sul brano di uscita “Non ti scordar mai di me”, quando lei annuncia il nuovo singolo ce presenterà all’Arena di verona scritto con i Bumdabash.