Giù le mani dal bosco di Corundoli: manifestazione di tre giorni contro il gasdotto

Il gasdotto Larino-Chieti è inutile e dannoso: è quanto sostiene il comitato ‘I discoli del Sinarca’ che, da diversi anni ormai, prosegue la lotta contro l’installazione del condotto sul territorio boschivo di Montecilfone.

Per acuire un secco no all’opera, il comitato ha organizzato una manifestazione, dall’iconico nome #SaveCorundoli, nei giorni 21, 22 e 23 giugno proprio all’interno del bosco di Corundoli del paese arbëreshë. Si tratta di “una delle poche aree naturali presenti in Basso Molise, interamente gravata da uso civico, rischia di essere deturpata dai lavori per la realizzazione dell’opera in questione”, scrivono dal comitato.

I componenti del gruppo, dopo aver strenuamente difeso l’area verde, tornano a puntare il dito contro il comune di Montecilfone: “il Consiglio Comunale, senza opporre nessuna resistenza, ha concesso la servitù di passaggio per la somma di 70mila euro, autorizzando di fatto lo scempio che SGI vorrebbe compiere per consentire il passaggio di un gasdotto finalizzato esclusivamente al trasporto del gas in Nord Europa. Campeggio, escursioni guidate, assemblee, cibo e musica: è articolato il programma dell’evento aperto a tutti i cittadini, non sono quelli interessati dall’opera”.

Agli eventi in difesa di uno dei polmoni verdi del Basso Molise hanno deciso di aderire anche la Pro Loco “Munxhufuni”, Trivelle Zero Molise, TermoliWild, il Comitato ‘Articolo 21’, il Coordinamento No Hub del Gas – Abruzzo e il Collettivo ‘AltreMenti Valle Peligna’.

Per informazioni e prenotazioni: 3755005294 (Alessio) – 3348950695 (Eliano).

Il programma dettagliato dell’evento #SaveCorundoli

Venerdì 21 giugno:

Ore 10.00 – Escursione guidata con i bambini del Micronido Comunale “L’Aquilone” di Guglionesi

Ore 11.00 – Piantumazione di arbusti sottobosco

Ore 11.45 – Laboratorio musicale

Ore 12.30 – Pranzo

Ore 16.00 – Apertura infopoint e accoglienza

Ore 18.00 – Aperitivo con prodotti tipici molisani

Ore 20.00 – Cena

Ore 22.00 – Musica live con Karma

Ore 23.00 – DJ set a cura di Blessednoise

Sabato 22 giugno

Ore 08.30 – Ritrovo e colazione

Ore 10.30 – Escursione guidata

Ore 13.30 – Pranzo popolare

Ore 17.30 – Assemblea “No Hub del Gas. Confronto tra i movimenti che lottano per la difesa dei territori e contro i cambiamenti climatici”

Ore 20.00 – Cena

Ore 22.00 – Musica live con i Sound Zero

Ore 23.30 – DJ set a cura di Rude Selection

Domenica 23 giugno