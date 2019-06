Fontana (M5S): “D’accordo con Di Michele, libertà agli elettori. Io non andrò a votare”

Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Valerio Fontana non andrà a votare al ballottaggio per le comunali di Termoli, in programma domenica prossima 9 giugno, fra Francesco Roberti e Angelo Sbrocca.

Lo ha rivelato al microfono di primonumero.it a margine di un incontro a favore di Roberto Gravina a Campobasso, dicendo la sua sulla campagna per il secondo turno. “Sono d’accordo con quanto detto da Nick Di Michele – ha affermato l’unico consigliere regionale di Termoli, eccetto Patrizia Manzo che pure è originaria di Palata -. Diamo massima libertà ai nostri elettori. Io non mi recherò alle urne perché non mi riconosco in nessuna delle due proposte”.

Nonostante l’obiettivo mancato da Di Michele, quello di andare al ballottaggio, Fontana si è detto convinto che “il giorno in cui Termoli sarà amministrata è molto vicino. La rivoluzione culturale che portiamo avanti si misura in generazioni, non in singole elezioni”.