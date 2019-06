Questa volta è proprio il caso di dire che hanno chiuso in bellezza. Non solo il ciclo dei cinque anni di elementari vissuti al meglio tra insegnamenti, amicizia e maestre, ma anche perché a sigillare il loro bel percorso scolastico è stata la vittoria al progetto “Io promuovo il mio Paese” organizzato dall’Azienda di Soggiorno e Turismo e da Molise Orientale.

L’annuncio è arrivato qualche settimana fa ai bambini della classe V della scuola elementare di Pantano Basso del Secondo Circolo didattico di Termoli. Nei mesi scorsi, guidati dalle insegnanti, Laura Carmosino, Valeria Casolino e Maria Teresa Intrevado, hanno lavorato al progetto per rispondere al meglio all’idea di promuovere la loro città, Termoli appunto: hanno lavorato con la carta, con i cartoncini per ricostruire la facciata della cattedrale e riproporla nei minimi dettagli, attraverso il rilievo hanno messo in evidenza le decorazioni, le scale della cattedrale e alcuni elementi delle rappresentazioni che campeggiano sulla facciata. Con il sale poi e una serie di tecniche hanno realizzato il cielo, mentre per il mare hanno usato la sabbia presa dalla spiaggia termolese. Il tutto completato con la tempera e i colori acrilici che hanno dato luminosità al lavoro.

Grazie a precisione, originalità e cura dei dettagli, hanno così ottenuto la vittoria al primo posto. “Elaborato realizzato su pannello in legno con tecnica mista materica – questa la motivazione ufficiale – Immagine efficace e creativa che comunica le caratteristiche peculiari ed attrattive del luogo”, questa la spiegazione dell’assegnazione del primo premio.

Prima partecipazione e anche prima vittoria con medaglia d’oro per la classe quinta che conclude un ciclo importante visto che da settembre prossimo la scuola di Rio Vivo passerà alla direzione didattica del Primo circolo, abbandonando il secondo circolo didattico dopo i cambiamenti approvati in materia scolastica dalla Regione.

A fine ciclo quindi, gli alunni hanno salutato la scuola elementare con una grande festa accompagnati da genitori, consegna di attestati e anche dal lancio del cappello, da veri diplomati, senza tralasciare un ringraziamento particolare alle loro insegnanti, a tutti i collaboratori scolastici che in questi anni li hanno visti crescere e anche ai genitori che si sono impegnati per immortalare gli eventi più belli di questi cinque anni insieme.