Termoli

Il neo sindaco Roberti: “Riapriamo Corso Umberto e revochiamo delibera sul tunnel”. Sbrocca: “Ha vinto l’onda di destra”. Ecco il nuovo Consiglio

Speciale Ballottaggio. I commenti, le interviste, la festa per il vincitore, la delusione degli sconfitti. Termoli cambia segno politico e torna al centrodestra. Roberti annuncia come prima azione l'eliminazione delle ancore che chiudono alle auto Coro Umberto. L'uscente Sbrocca, che ha riportato il 39% soccombendo, non si scompone ma ammette che "il centrosinistra ha fatto degli errori". Ecco intanto il nuovo Consiglio comunale di Termoli.