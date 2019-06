Ci sono persone destinate ad incontrarsi, a ritrovarsi nonostante la vita le abbia allontanate per qualche tempo. È la storia di Felicia e Savino, che oggi coronano il loro sogno d’amore sposandosi a San Paolo Civitate, paese della provincia di Foggia. È qui che i due ragazzi crescono, si conoscono, si fidanzano la prima volta appena diciottenni. Poi il distacco.

Lui parte, lei va a vivere a Campobasso per frequentare la Facoltà di Giurisprudenza. Ma c’è un filo invisibile che continua ad unirli nonostante la sofferenza di un amore finito in maniera improvvisa. Si incontrano di nuovo, anche perché lui nel frattempo inizia a lavorare in Molise, a Termoli per la precisione. E la scintilla scoppia di nuovo.

Tuttavia ci sono difficoltà e problemi da superare. Ma come ogni favola c’è pure il lieto fine: dopo alcuni anni di convivenza a Campobasso, oggi Felicia e Savino salgono sull’altare per pronunciare il fatidico sì. Auguri ragazzi!